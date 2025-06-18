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Galatasaray'a transferde kötü haber! Takımda kalacağını duyurdu

Galatasaray'a transferde kötü haber! Takımda kalacağını duyurdu

10:4018/06/2025, Çarşamba
G: 18/06/2025, Çarşamba
IHA
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Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'ın gündemine aldığı dünyaca ünlü yıldız futbolcu, 1 sezon daha takımında kalacağını açıkladı.

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları aralıksız sürüyor.

Sarı-kırmızılı takım, Leroy Sane'ye imza attırmasının ardından gündemine Bernardo Silva'yı almıştı.

İngiliz ekibi Manchester City'de oynayan Portekizli futbolcu Bernardo Silva, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. 

Manchester ekibinin, ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası kadrosunda yer alan Silva, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 1 sene daha sözleşmesi olduğunu ve takımda kalacağını söyledi. 

Manchester City ile iyi performans göstermeye odaklandığını ifade eden 30 yaşındaki futbolcu, birçok seçeneği olmasına rağmen İngiliz takımında kalmaya karar verdiğini belirtti.


Öte yandan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Bernardo Silva'nın yeni takım kaptanlarından olduğunu açıkladı.

Silva, 2017 yılında Monaco'dan Manchester City'e transfer olmuştu.

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