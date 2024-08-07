Galatasaray'da ayrılık! 1. Lig'e kiralandı

Süper Lig'de sezonun başlamasına az bir zaman kala Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, genç oyuncusunu 1. Lig'e kiralık gönderdi. İşte detaylar...
Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı-kırmızılılarda bir de ayrılık yaşandı. İşte detaylar...
Aslan, 19 yaşındaki santrforu Baran Demiroğlu'nu 1. Lig takımı Fatih Karagümrük'e kiraladı.
Karagümrük'ten yapılan açıklamada, "Kiralık olarak kadromuza kattığımız Baran, kariyerine Galatasaray’da başladı, 7 yıl Galatasaray altyapısında forma giydi." ifadeleri kullanıldı.
Geçen sezon Süper Lig'de 2 maça çıkan genç oyuncu 15 dakika sahada kaldı.
Baran, U19 Ligi'nde 17 maçta 11 gol, 1 asistle oynadı.
Sarı kırmızılı futbolcu UEFA Gençlik Ligi'nde ise 6 maçta 1 kez fileleri havalandırdı.