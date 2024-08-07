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Spor

Galatasaray'da ayrılık! 1. Lig'e kiralandı

14:43 - 7/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 15:19 - 7/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Süper Lig'de sezonun başlamasına az bir zaman kala Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, genç oyuncusunu 1. Lig'e kiralık gönderdi. İşte detaylar...

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Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor.






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Sarı-kırmızılılarda bir de ayrılık yaşandı. İşte detaylar...





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Aslan, 19 yaşındaki santrforu Baran Demiroğlu'nu 1. Lig takımı Fatih Karagümrük'e kiraladı.




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Karagümrük'ten yapılan açıklamada, "Kiralık olarak kadromuza kattığımız Baran, kariyerine Galatasaray’da başladı, 7 yıl Galatasaray altyapısında forma giydi." ifadeleri kullanıldı.




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Geçen sezon Süper Lig'de 2 maça çıkan genç oyuncu 15 dakika sahada kaldı.


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Baran, U19 Ligi'nde 17 maçta 11 gol, 1 asistle oynadı.

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Sarı kırmızılı futbolcu UEFA Gençlik Ligi'nde ise 6 maçta 1 kez fileleri havalandırdı.

#Galatasaray
#Transfer
#Baran Demiroğlu
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