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Galatasaray’da ayrılık kapıda: Yeni durağı Bundesliga!

Galatasaray’da ayrılık kapıda: Yeni durağı Bundesliga!

14:1723/06/2025, Pazartesi
G: 23/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray’ın 2024 yazında Kopenhag’dan 9 milyon euro’ya transfer ettiği Elias Jelert, Bundesliga ekibinin radarında. Alman kulübü sarı-kırmızılılarla 2029’a kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki Danimarkalı sağ bek için resmi görüşmelere başladı.

Galatasaray'a geçen sezon başında 9 milyon Euro bedelle transfer olan Elias Jelert, Almanlar'ın markajından kurtulamıyor.


Geçtiğimiz günlerde Jelert için harekete geçen Wolfsburg, Galatasaray ile resmi temaslara başladı.

Bundesliga ekibinin, sarı-kırmızılılar ile 2029 yılına kadar sözleşmesi olan 22 yaşındaki oyuncu için satın olma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı öğrenildi.


Jelert, Galatasaray kariyerinde 35 maça çıkarken 1 kez fileleri havalandırdı.


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