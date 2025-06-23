Galatasaray’da ayrılık kapıda: Yeni durağı Bundesliga!

Galatasaray’ın 2024 yazında Kopenhag’dan 9 milyon euro’ya transfer ettiği Elias Jelert, Bundesliga ekibinin radarında. Alman kulübü sarı-kırmızılılarla 2029’a kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki Danimarkalı sağ bek için resmi görüşmelere başladı.
Galatasaray'a geçen sezon başında 9 milyon Euro bedelle transfer olan Elias Jelert, Almanlar'ın markajından kurtulamıyor.
Geçtiğimiz günlerde Jelert için harekete geçen Wolfsburg, Galatasaray ile resmi temaslara başladı.
Bundesliga ekibinin, sarı-kırmızılılar ile 2029 yılına kadar sözleşmesi olan 22 yaşındaki oyuncu için satın olma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı öğrenildi.
Jelert, Galatasaray kariyerinde 35 maça çıkarken 1 kez fileleri havalandırdı.