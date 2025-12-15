Yeni Şafak
Galatasaray'da deprem: Yıldız oyuncu ayrılmak istiyor

11:5215/12/2025, Pazartesi
G: 15/12/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray'da ara transfer dönemine az süre kala beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sezon başında büyük maliyetlerle transfer edilen yıldız isim, takımdan ayrılmak istiyor. Sarı-kırmızılı kulüp, 25-30 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transferine izin verecek.

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Wilfried Singo için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Monaco Kulübü'nden 30 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Fildişi Sahilli savunma oyuncusunun ayrılmak istediği yazıldı.

İtalyan gazeteci Sacha Tavolieri'nin aktardığı bilgiye göre; Wilfried Singo, Türkiye'de beklentileri karşılamakta zorlanıyor. Galatasaray, oyuncuya bir çıkış kapısı bulmak için menajerlerle temasa geçti.

Yönetim, yapılan yatırıma kıyasla alınan verimden memnun değil. Wilfried Singo ise Serie A'ya dönüş fikrine sıcak bakıyor. Başarılı savunma oyuncusunun orada hâlâ ciddi bir piyasası bulunuyor.

Galatasaray, Singo için 25–30 milyon Euro arasında bir bonservis geliri elde etmeyi hedefliyor.  Sarı-kırmızılı formayla toplamda 10 karşılaşmaya çıkarken 1 asistlik performans sergiledi. 24 yaşındaki savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri 28 milyon euro. Singo'nun sözleşmesi Haziran 2030'da sona erecek.

