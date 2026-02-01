Yeni Şafak
Galatasaray'da beklenmedik transfer gelişmesi! Liverpool devreye girdi

14:531/02/2026, Pazar
G: 1/02/2026, Pazar
Yeni Şafak
Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray'da, sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların yıldız oyuncusunu, İngiliz devi Liverpool'un transfer listesine aldığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Sarı-kırmızılı forma ile bu sezon sergilediği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Roland Sallai, transfer döneminin son saatlerinde Avrupa’nın en büyük kulüplerinden birinin hedefi oldu.

Belçikalı ünlü gazeteci Sacha Tavolieri'nin geçtiği bilgilere göre; Liverpool, transfer operasyonunda rota değişikliğine gidebilir.

Liverpool menajeri Arne Slot’un, eski öğrencisi olan ve şu an Sunderland’de kiralık olarak forma giyen Lutsharel Geertruida’yı kadrosuna katmak istediği biliniyor.

Ancak Sunderland kulübünün bu transferde zorluk çıkarması ve anlaşmanın aksama ihtimaline karşılık, Liverpool alternatif listesini hazırladı. Bu listenin en başında ise Galatasaray’ın 28 yaşındaki çok yönlü oyuncusu Roland Sallai yer alıyor.


Geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta pay sahibi olan Sallai, bu sezon vites artırarak devam ediyor. Hem kanatlarda hem de on numara pozisyonunda görev yapabilen Macar futbolcu, Süper Lig’de çıktığı 29 maçta ürettiği skor katkısıyla takımın en kilit isimlerinden biri konumunda.

Liverpool’un, oyuncunun bu çok yönlülüğünden ve disiplinli oyun yapısından etkilendiği belirtiliyor.

