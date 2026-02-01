Galatasaray'da beklenmedik transfer gelişmesi! Liverpool devreye girdi

Geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta pay sahibi olan Sallai, bu sezon vites artırarak devam ediyor. Hem kanatlarda hem de on numara pozisyonunda görev yapabilen Macar futbolcu, Süper Lig’de çıktığı 29 maçta ürettiği skor katkısıyla takımın en kilit isimlerinden biri konumunda.