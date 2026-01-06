Galatasaray'da duygusal veda: Hem ağladı hem ağlattı

Sarı-kırmızılı kulüp, Berkan Kutlu için sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesajla oyuncuya teşekkür etti. Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:





"Çocukluk hayalini gerçekleştiren, sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktığında mücadeleden asla vazgeçmeyen Berkan Kutlu'ya emekleri için teşekkür ediyoruz. Birlikte kazandığımız başarılar ve yaşadığımız mutluluklar her zaman hatırlanacak. Yolun açık olsun."