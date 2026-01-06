Yeni Şafak
Galatasaray'da duygusal veda: Hem ağladı hem ağlattı

16:556/01/2026, Salı
G: 6/01/2026, Salı
Galatasaray’da 3 lig şampiyonluğu yaşayan Berkan Kutlu’nun yeni adresi TÜMOSAN Konyaspor oldu. Sarı-kırmızılı kulüple vedalaşan 27 yaşındaki oyuncu duygusal anlar yaşadı.

Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, TÜMOSAN Konyaspor ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Berkan Kutlu için sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesajla oyuncuya teşekkür etti. Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:


"Çocukluk hayalini gerçekleştiren, sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktığında mücadeleden asla vazgeçmeyen Berkan Kutlu'ya emekleri için teşekkür ediyoruz. Birlikte kazandığımız başarılar ve yaşadığımız mutluluklar her zaman hatırlanacak. Yolun açık olsun."

Galatasaray’a veda eden Berkan Kutlu da ayrılık anında duygularını gizleyemedi. 27 yaşındaki futbolcu, kısa açıklamasında "Benim için harika bir yolculuktu" ifadelerini kullandıktan sonra konuşmasını tamamlayamadı ve gözyaşlarına hakim olamadı.

Takımla vedalaşan Berkan Kutlu o anlarda da duygusal anlar yaşadı. 

Bekan'la tokalaşan ve ardından sarılan Abdülkerim Bardakcı,"Ağlatacaksın bizi" dedi.

Berkan Kutlu, 2021-2022 sezonu başında Alanyaspor’dan Galatasaray’a transfer olmuştu. Sarı-kırmızılı formayla geçirdiği süre boyunca 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

