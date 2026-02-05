Galatasaray'da flaş ayrılık! Yıldız futbolcu sessiz sedasız veda etti

Galatasaray, 2022-2023 sezonunda büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Yusuf Demir ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Basel kiralaması sonrası bu sezon takıma dönen ancak Okan Buruk'un planları arasında yer bulamayan 22 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formaya veda etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuya katkılarından dolayı teşekkür edilirken şu ifadeler kullanıldı:
"Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Yusuf Demir'e teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz!"
2022-2023 sezonunda Galatasaray'a transfer olan Yusuf Demir, 2023-2024 sezonunu İsviçre'nin Basel ekibinde kiralık olarak geçirmişti.
Bu sezon sarı-kırmızılı kulübe geri dönen genç oyuncu, ligde 1 maçta 28 dakika, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta 97 dakika sahada kaldı.
Galatasaray forması altında toplamda 26 maça çıkan Yusuf Demir, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.