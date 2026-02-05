Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray'da flaş ayrılık! Yıldız futbolcu sessiz sedasız veda etti

Galatasaray'da flaş ayrılık! Yıldız futbolcu sessiz sedasız veda etti

08:525/02/2026, Perşembe
G: 5/02/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray, 2022-2023 sezonunda büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Yusuf Demir ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Basel kiralaması sonrası bu sezon takıma dönen ancak Okan Buruk'un planları arasında yer bulamayan 22 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formaya veda etti.

Galatasaray, 22 yaşındaki futbolcusu Yusuf Demir'le yollarını ayırdı.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuya katkılarından dolayı teşekkür edilirken şu ifadeler kullanıldı:


"Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Yusuf Demir'e teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz!"


2022-2023 sezonunda Galatasaray'a transfer olan Yusuf Demir, 2023-2024 sezonunu İsviçre'nin Basel ekibinde kiralık olarak geçirmişti.


Bu sezon sarı-kırmızılı kulübe geri dönen genç oyuncu, ligde 1 maçta 28 dakika, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta 97 dakika sahada kaldı.


Galatasaray forması altında toplamda 26 maça çıkan Yusuf Demir, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.



#Galatasaray
#Yusuf Demir
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ kurası bu hafta hangi ilde yapılacak? 5–8 Şubat TOKİ kura çekimi takvimi belli oldu