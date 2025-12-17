Yeni Şafak
Galatasaray'da iki ayrılık birden: Aynı takıma gidecekler!

Galatasaray'da iki ayrılık birden: Aynı takıma gidecekler!

21:55 17/12/2025, Çarşamba
G: 17/12/2025, Çarşamba
<p>Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, devre arası transfer dönemi öncesindeki raporunu hazırladı. Buruk'un kadroda düşünmediği oyuncular ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.</p>
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, devre arası transfer dönemi öncesindeki raporunu hazırladı. Buruk'un kadroda düşünmediği oyuncular ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da devre arası transfer dönemi yaklaştıkça söylentiler de artıyor. Sarı Kırmızılılarda yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda birçok oyuncuyla yollarını ayıracak.

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen oyunculardan biri Ahmed Kutucu. Eyüpspor'dan büyük beklentilerle alınan milli oyuncunun kiralık olarak takımdan gönderilmesi bekleniyor.

Galatasaray'dan devre arası transfer döneminde ayrılması beklenen oyunculardan biri de Berkan Kutlu.

Okan Buruk'un rotasyonunda kendilerine yer bulamayan oyuncuların daha fazla süre alabilmeleri için iki isim için de gelen teklifler değerlendirilmeye alındı.

Galatasaray'ın Berkan Kutlu için TÜMOSAN Konyaspor'dan gelen teklifi değerlendirdiği aktarıldı.

Ahmed Kutucu da TÜMOSAN Konyaspor'un istediği oyunculardan. Galatasaray'ın iki oyuncu için de önümüzdeki günlerde toplantı yapacağı ve transferlere onay vereceği ifade edildi.

Berkan Kutlu önceki sezon İtalya'nın Genoa takımına kiralık olarak verilmiş ancak devre arasında kadroya yeniden katılmıştı. Galatasaray'ın Berkan Kutlu'dan bonservisiyle çıkması bekleniyor.

Galatasaray'da yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda kadro rotasyonunu sağlamak için takviyeler yapacak.

