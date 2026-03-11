Galatasaray’da iki yıldız arasında maç sonu kriz: Sosyal medya bu görüntüyle çalkalanıyor!

RAMS Park’ta tarihi gece, beklenmedik bir krizle noktalandı. Galibiyet golünün sahibi Lemina sarılmak istedi, Boey sırtını döndü! Binlerce kez paylaşılan o görüntüler X'te gündem oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, evinde Liverpool'u 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj yakaladı. Sarı-kırmızılıların golünü 7. dakikada Mario Lemina attı.
Gabonlu orta saha oyuncusu, Victor Osimhen'in kornerden yaptığı kafa vuruşunu tamamlayarak fileleri havalandırdı ve takımına kritik bir galibiyet getirdi.
Liverpool, maç boyunca fırsatlar yakalasa da, özellikle Ibrahima Konate'nin golü VAR kararıyla iptal edildi ve skoru eşitleyemedi. Arne Slot'un ekibi, İstanbul deplasmanında bu sezon ikinci kez 1-0'lık yenilgi aldı.
Ancak maçın asıl gündemi, saha içindeki zaferden ziyade bitiş düdüğü sonrası yaşanan gerilim oldu.
Mario Lemina, galibiyeti kutlamak için takım arkadaşı Sacha Boey'e sarılmak istedi. Fakat Fransız sağ bek Boey, Lemina'ya sırtını dönerek bu girişimi reddetti.
Lemina'nın şaşkın ve kırgın bakışları kameralara yansıdı ve anında sosyal medyada viral hale geldi.
Olayın videosu X platformunda binlerce kez paylaşıldı, taraftarlar arasında tartışma yarattı.
İşte o anlar...