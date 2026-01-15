Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray’da ilk gidecek isim belli oldu: İtalyan devi haberi doğruladı!

Galatasaray’da ilk gidecek isim belli oldu: İtalyan devi haberi doğruladı!

09:3715/01/2026, Perşembe
G: 15/01/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray’ın büyük umutlarla transfer ettiği ancak sakatlıklar nedeniyle bir türlü istikrar yakalayamayan Wilfried Singo için flaş bir gelişme yaşandı. 5 yaşındaki sağ bekin Inter’e önerildiğini resmen doğruladı. 13 maç kaçıran ve sahalara dönmeye hazırlanan yıldız futbolcunun yeniden Serie A’ya dönüp dönmeyeceği merak konusu. İşte detaylar.

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Monaco'ya 30 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Wilfried Singo, üst üste geçirdiği sakatlıklar nedeniyle düzenli forma şansı bulamamıştı.

Sakatlıkları nedeniyle daha şimdiden 13 maç kaçıran Wilfried Singo'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.


Aracı menajerlerin Singo'yu Inter ve Juventus'a önerdiği İtalyan basınında yer almıştı. Sport Italia muhabiri Gianluigi Longari ise Fildişi Sahilli futbolcunun Inter'e önerildiğinin doğrulandığını yazdı.


Inter'in henüz Singo önerisini değerlendirilmediği aktarılırken, oyuncuya İngiltere Premier Lig'den de ilgi olduğu aktarıldı.

Wilfried Singo, Galatasaray formasıyla Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 10 maça çıkabildi ve 583 dakika sahada kaldı.


#Galatasaray
#Wilfried Singo
#Inter
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin konut kurasına katılım ONAYI kazananlar isim LİSTESİ 2026: TOKİ Kura Çekim Tarihleri 2026: İl İl Tam Liste ve Sonuç Sorgulama Ekranı