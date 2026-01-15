Galatasaray’da ilk gidecek isim belli oldu: İtalyan devi haberi doğruladı!

Galatasaray’ın büyük umutlarla transfer ettiği ancak sakatlıklar nedeniyle bir türlü istikrar yakalayamayan Wilfried Singo için flaş bir gelişme yaşandı. 5 yaşındaki sağ bekin Inter’e önerildiğini resmen doğruladı. 13 maç kaçıran ve sahalara dönmeye hazırlanan yıldız futbolcunun yeniden Serie A’ya dönüp dönmeyeceği merak konusu. İşte detaylar.

1 /5 Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Monaco'ya 30 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Wilfried Singo, üst üste geçirdiği sakatlıklar nedeniyle düzenli forma şansı bulamamıştı.

2 /5 Sakatlıkları nedeniyle daha şimdiden 13 maç kaçıran Wilfried Singo'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.



3 /5 Aracı menajerlerin Singo'yu Inter ve Juventus'a önerdiği İtalyan basınında yer almıştı. Sport Italia muhabiri Gianluigi Longari ise Fildişi Sahilli futbolcunun Inter'e önerildiğinin doğrulandığını yazdı.



4 /5 Inter'in henüz Singo önerisini değerlendirilmediği aktarılırken, oyuncuya İngiltere Premier Lig'den de ilgi olduğu aktarıldı.