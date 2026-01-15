Galatasaray’da ilk gidecek isim belli oldu: İtalyan devi haberi doğruladı!

Galatasaray’ın büyük umutlarla transfer ettiği ancak sakatlıklar nedeniyle bir türlü istikrar yakalayamayan Wilfried Singo için flaş bir gelişme yaşandı. 5 yaşındaki sağ bekin Inter’e önerildiğini resmen doğruladı. 13 maç kaçıran ve sahalara dönmeye hazırlanan yıldız futbolcunun yeniden Serie A’ya dönüp dönmeyeceği merak konusu. İşte detaylar.
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Monaco'ya 30 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Wilfried Singo, üst üste geçirdiği sakatlıklar nedeniyle düzenli forma şansı bulamamıştı.
Sakatlıkları nedeniyle daha şimdiden 13 maç kaçıran Wilfried Singo'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Aracı menajerlerin Singo'yu Inter ve Juventus'a önerdiği İtalyan basınında yer almıştı. Sport Italia muhabiri Gianluigi Longari ise Fildişi Sahilli futbolcunun Inter'e önerildiğinin doğrulandığını yazdı.
Inter'in henüz Singo önerisini değerlendirilmediği aktarılırken, oyuncuya İngiltere Premier Lig'den de ilgi olduğu aktarıldı.
Wilfried Singo, Galatasaray formasıyla Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 10 maça çıkabildi ve 583 dakika sahada kaldı.