Galatasaray'da Singo gelişmesi: Döneceği maç belli oldu!

Galatasaray’da Singo gelişmesi: Döneceği maç belli oldu!

18:3510/10/2025, Cuma
G: 10/10/2025, Cuma
Galatasaray’ın Fildişi Sahilli sağ beki Wilfried Singo, Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlık sonrası tedavi sürecinde önemli mesafe kat etti. Yıldız futbolcunun tedavisi devam ederken dönüş maçı da belli oldu.

Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Wilfried Singo'nun tedavi sürecinde gelişmeler yaşanıyor.


Şampiyonlar Ligi'nde 22 Ekim'deki Bodo/Glimt maçında sahada olmak isteyen Singo, sarı-kırmızılı ekibin sağlık heyeti ile el ele verip beklenenden erken iyileşmek için yoğun bir tedavi programı uyguluyor.


Beşiktaş derbisinde geçirdiği sakatlığın normal şartlarda iyileşme süresi üç hafta...


Ancak Fildişili oyuncunun tedavisi için yoğun mesai harcanıyor.

Bu sezon sarı-kırmızılı takımla 7 maça 24 yaşındaki sağ bek, 1 asistlik performans sergiledi.


