Galatasaray'da Singo şoku: Sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli oldu

10:2923/11/2025, Pazar
G: 23/11/2025, Pazar
Galatasaray'da Mario Lemina ve Wilfried Singo Gençlerbirliği maçında sakatlandı. Lemina’nın durumunun ciddi olmadığı öğrenilirken, Singo’dan ise kötü haber geldi.

Galatasaray’da Gençlerbirliği karşılaşması sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı geçti. Sarı-kırmızılıların Gabonlu orta sahası Mario Lemina ve Fildişi Sahilli sağ beki Wilfried Singo, mücadeleyi tamamlayamadı.

Maçın 14. dakikasında topsuz alanda kendini yere bırakan Lemina, oyuna devam edemedi ve 16. dakikada yerini Yusuf Demir’e bıraktı.

Müsabakanın 40. dakikasında sakatlık yaşayan Singo da yerini Mauro Icardi'ye bıraktı.

Sabah’ın aktardığı habere göre Lemina’da korkulacak bir durum yok, Singo’nun ise ilk bulguları ciddi. Fildişi Sahilli futbolcunun 1-2 ay forma giyemeyebileceği aktarıldı.

Teknik direktör Okan Buruk, maç sonu iki futbolcunun sakatlık durumu hakkında konuşmuştu. 52 yaşındaki çalıştırıcı, "Singo'nun sakatlığı kötü görünüyor, yüzünden öyle anladım. Lemina'da ufak tefek ağrılar olabiliyor, durumuna bakacağız. Singo biraz daha üzgün çıktı" açıklamasını yapmıştı.

#Galatasaray
#Wilfried Singo
#Mario Lemina
