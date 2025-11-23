Galatasaray'da Singo şoku: Sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli oldu

Galatasaray'da Mario Lemina ve Wilfried Singo Gençlerbirliği maçında sakatlandı. Lemina’nın durumunun ciddi olmadığı öğrenilirken, Singo’dan ise kötü haber geldi.

1 /5 Galatasaray’da Gençlerbirliği karşılaşması sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı geçti. Sarı-kırmızılıların Gabonlu orta sahası Mario Lemina ve Fildişi Sahilli sağ beki Wilfried Singo, mücadeleyi tamamlayamadı.

2 /5 Maçın 14. dakikasında topsuz alanda kendini yere bırakan Lemina, oyuna devam edemedi ve 16. dakikada yerini Yusuf Demir’e bıraktı.

3 /5 Müsabakanın 40. dakikasında sakatlık yaşayan Singo da yerini Mauro Icardi'ye bıraktı.

4 /5 Sabah’ın aktardığı habere göre Lemina’da korkulacak bir durum yok, Singo’nun ise ilk bulguları ciddi. Fildişi Sahilli futbolcunun 1-2 ay forma giyemeyebileceği aktarıldı.