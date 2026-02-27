Galatasaray’da son 16 öncesi büyük tehlike! Osimhen, Sanchez ve 6 isim için alarm!

Şampiyonlar Ligi'nde devleri dize getiren Galatasaray'da son 16 turu öncesi kart kabusu yaşanıyor. Teknik direktör Okan Buruk dahil 8 önemli isim, ilk maçta sarı kart görmeleri halinde rövanşta forma giyemeyecek. İşte o kritik isimlerin listesi…
Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Juventus'u geçen Galatasaray'ı Son 16 Turu öncesi endişelendiren bir detay ortaya çıktı.
Kurada Tottenham veya Liverpool'dan biri ile eşleşecek Galatasaray'da 8 isim, ilk maça sarı kart sınırında çıkacak.
Teknik direktör Okan Buruk'la birlikte Uğurcan Çakır, Ismael Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Rolland Sallai, Noa Lang ve Victor Osimhen ilk maça sarı kart sınırında çıkacak.
Sarı-kırmızılı takımdaki 8 isimden biri, kart görmeleri halinde rövanş karşılaşmasında olmayacak.
Galatasaray'ın çeyrek finale kalması halinde sarı kartlar sıfırlanacak.