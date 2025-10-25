Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi alarm verildi

Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi alarm verildi

16:3725/10/2025, Cumartesi
G: 25/10/2025, Cumartesi
Diğer
Sonraki haber

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'la karşılaşacak. Bu mücadele öncesi sahasında Göztepe'yi ağırlayacak sarı-kırmızılılarda sarı kart alarmı verildi.

Galatasaray, Süper Lig'in 10'uncu haftasında 26 Ekim Pazar günü Göztepe'yi konuk edecek. RAMS Park'ın ev sahipliği yapacağı müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Sarı-kırmızılı ekipte Göztepe maçı öncesi 3 eksik bulunuyor. Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Singo ile İlkay Gündoğan, sakatlıkları sebebiyle bu maçta forma giyemeyecek. 

Babası kalp krizi geçirdiği için ülkesine giden Lucas Torreira da Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, Göztepe maçı öncesi sarı kart sınırında bulunuyor.

Süper Lig'in geride kalan 9 haftalık bölümünde 3 sarı kart gören 29 yaşındaki oyuncu, bu maçta kart görmesi halinde, 11'inci haftadaki Trabzonspor maçında görev yapamayacak.

#Galatasaray
#Trabzonspor
#Davinson Sanchez
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
POMEM başvuruları ne zaman, başladı mı, POMEM başvuru kılavuzu yayınlandı mı?