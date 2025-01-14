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Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz için çılgın bonservis bedeli

Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz için çılgın bonservis bedeli

10:5414/01/2025, Salı
G: 14/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Galatasaray’da sezonun başarılı isimlerinden Barış Alper Yılmaz’ın bonservis bedeli belli oldu. Sezon sonunda rekor bedelle transfer olması beklenen futbolcunun Avrupa’dan birçok talibi var. Sarı-kırmızılılar oyuncu için minimum rakamı belirledi. İşte detaylar.

Galatasaray’ın başarılı ismi Barış Alper Yılmaz, sezon öncesi transfer döneminde Avrupa ekiplerinin radarına girdi.


Teknik Direktör Okan Buruk milli oyuncunun sezon sonuna kadar takımda kalmasını istiyor.


Tecrübeli teknik adam devre arası için Barış Alper Yılmaz ile özel bir görüşme yaparak bir sezon daha takımda kalmaya ikna ettiği belirtildi.


Ara transfer döneminde gelen teklifleri de reddeden Barış Alper Yılmaz için Galatasaray bonservis bedelini belirledi.


Sarı-kırmızılıların Barış Alper Yılmaz'ı yaz transfer döneminde 30 milyon euronun altında bir rakama bırakmayı düşünmediği ifade edildi.


Barış Alper Yılmaz bu sezon 27 maçta forma giydi.


24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 11 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.


Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro.


#Galatasaray
#Barış Alper Yılmaz
#Okan Buruk

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