Galatasaray'dan Bursaspor'a gidiyor! Dursun Özbek'ten bizzat istedi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler netleşiyor. Sarı-kırmızılılarda gelecek vadeden yıldız adayının Bursaspor'a kiralanması bekleniyor.
Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. 22 Haziran'da resmen başlayacak olan 1. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesi takıma kazandıracağı isimlerle adından söz ettirmek istiyor.
Gelecek sezonu da zirvede noktalayarak üst üste 5. şampiyonluğunu kazanmak isteyen Cimbom'da takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor. Yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda yeni sezon öncesi kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırmayı planlıyor.
Galatasaray'da gelecek vadeden bazı isimlerinse kiralık olarak takımdan ayrılması bekleniyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Fotomaç'ta yer alan habere göre Bursaspor, Galatasaray'ın genç futbolcusu Can Armando Güner'i kiralamak istiyor. 2008 Almanya doğumlu solak oyuncuyu, Bursaspor Başkanı Enes Çelik'in Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten istediği öğrenildi. Arjantin asıllı Türk futbolcu, sağ ve sol kanat ile 10 numarada görev yapabiliyor.
Borussia Mönchengladbach altyapısında yetişen Can, geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 1'i kupa, 1'i lig olmak üzere toplam 2 maçta süre aldı.