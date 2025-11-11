Galatasaray'dan Icardi kararı! Takımda kalması için tek şart var

Galatasaray'daki geleceği tartışma konusu olan Mauro Icardi ile ilgili sarı-kırmızılı takımın Arjantinli golcüye tek şart sunacağı ifade edildi.
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kocaelispor'a 1-0 mağlup olmuştu. Karşılaşmaya Osimhen ve Icardi'li çift forvet hattıyla başlayan Okan Buruk'un çarpıcı bir karar aldığı belirtildi.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Mauro Icardi, Okan Buruk'u pişman ettirdi.
Arjantinli yıldızın sahanın en etkisiz isimlerinden biri olmasıyla büyük hayal kırıklığına uğrayan Buruk'un bir daha çift forvetle maçlara çıkmama kararı aldığı aktarıldı.
Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi bitecek olan Icardi'nin ise yoluna sarı-kırmızılılarla devam edebilmesi için tek şart olduğu aktarıldı.
Haberde Arjantinli golcü ile Osimhen'in arkasında beklemeye razı olmaması durumunda yolların ayrılacağı ifade edildi.