Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi için dev hamle: 27 milyon euroluk Anguissa, Napoli'yi reddetti

Galatasaray, ara transfer döneminde orta sahaya dünya çapında bir yıldız katmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların listesinin zirvesindeki isim, Napoli forması giyen 27 milyon Euro piyasa değerli Frank Anguissa oldu.
Sarı-kırmızılıların listesindeki en dikkat çekici isim olan 29 yaşındaki futbolcu, kulübünün sunduğu 3 yıllık yeni sözleşme teklifini reddettiği için transferde hareketlilik kazandı.
Sözcü gazetesinin haberine göre Anguissa, Galatasaray'ın ilgisine yeşil ışık yaktı. Menajerinin Napoli'ye net bir şekilde kapıları kapattığı belirtilirken, bu durum sarı-kırmızılıları transfer yarışında önde konumlandırdı.
Teknik direktör Okan Buruk'un istediği fizik gücü yüksek, iki yönlü orta saha profiline cuk oturan Anguissa, Şampiyonlar Ligi hedefleri için ideal bir takviye olarak görülüyor.
Kulüp yetkililerinin, İtalya'daki bağlantıları üzerinden Anguissa için resmi adımı en kısa zamanda atması öngörülüyor. Napoli ile bağlarını koparmaya yakın olan yıldızı kadrosuna katmak adına Galatasaray, ocak ayına kadar elini hızlı tutacak.
2027'ye kadar sözleşmesi devam eden ancak uzatma görüşmelerinde tıkanan Anguissa'nın piyasa değeri 27 milyon euro seviyesinde.
Bu sezon Napoli'de 15 maçta sahne alan deneyimli oyuncu, 4 gol ve 2 asistle skora önemli katkı sağladı. Transferin tamamlanması halinde, sarı-kırmızılılar orta sahada büyük bir hamle yapmış olacak.