Galatasaray’dan sürpriz transfer hamlesi: Fransa’dan sol bek geliyor

Galatasaray transferde gaza bastı. Sarı-kırmızılılar Fransa Lig 1’de forma giyen oyuncu için ilk teması kurdu. Galatasaraylı yöneticiler 2026’ya sözleşmesi bulunan oyuncu için görüşmelere başladı. Detaylar haberimizde.
Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Le Havre forması giyen sol bek oyuncusu Christopher Operi ile ilgilendiği öne sürüldü.
Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; Sarı kırmızılılar Fransa Ligue 1 ekibi Le Havre'de oynayan Christopher Operi'ye kancayı taktı.
27 yaşındaki oyuncu için iki kulüp arasında ilk temasın kurulduğu ve görüşmelerin başladığı aktarıldı.
Haberde yer alan detayda, takımıyla Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Operi için transferin maliyeti konusunda bilgi alındığı ifade edildi.
Galatasaray'ın Fildişili futbolcu kadrosuna katmak istediği belirtildi.
Christopher Operi, geçtiğimiz sezon 28 maçta 3 gol, 5 asistlik skor katkısı yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro.
Christopher Operi kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Christopher Operi, Fildişi Sahili doğumlu Fransız bir futbolcudur.
29 Nisan 1997 doğumlu olan Operi, özellikle sol bek pozisyonunda gösterdiği başarılı performansla dikkat çekmektedir.
Futbola Fransa'da başlayan Operi, kariyerinin önemli bir kısmını Le Havre takımında geçirmiştir.
Genç yaşta gösterdiği potansiyel sayesinde kısa sürede A takımına yükselmiş ve düzenli olarak forma giymeye başlamıştır.
Hızlı, çabuk ve teknik yetenekleriyle dikkat çeken oyuncu, savunma görevlerinin yanı sıra ofansif katkılarıyla da takımına önemli faydalar sağlamaktadır.