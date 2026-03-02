Galatasaray'dan Torreira'ya net mesaj: Aklından bile geçirme

Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira’yı isteyen Güney Amerika kulüplerine kapıyı kapatmak isteyen Galatasaray, yıldız orta saha için sezon bitmeden maaş iyileştirmesi teklif edecek.
Galatasaray, Güney Amerika kulüplerinin markajında olan Lucas Torreira için ayrılık ihtimalini ortadan kaldırmayı planlıyor.
Türkiye Gazetesi’nin haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, hâlihazırda bonuslarla birlikte yıllık yaklaşık 4 milyon euroya mal olan Torreira’nın ücretini artırma kararı aldı.
Planlanan yeni düzenlemeyle Uruguaylı oyuncunun net maaşının 4,5 milyon euroya çıkarılması ve başarı primleriyle toplam kazancının 5-5,5 milyon euro seviyesine ulaşması hedefleniyor. Görüşmelerin mayıs ayında başlaması bekleniyor.
Babasının rahatsızlığı nedeniyle zaman zaman Güney Amerika’ya dönme düşüncesi bulunan tecrübeli futbolcuya yönetimin, 'ayrılığı aklından bile geçirme' diyerek net bir mesaj verdiği, oyuncunun takımda tutulmasının öncelik olduğu ifade edildi.
Son olarak ligde Alanyaspor karşısında alınan 3-1’lik galibiyette 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşan Torreira, maç sonrası yaptığı açıklamada kulübe bağlılığını dile getirmişti. Duygusal sözler kullanan orta saha, Galatasaray formasıyla sahada olmanın kendisini “dünyanın en mutlu insanı” yaptığını söylemişti.
Bu sezon tüm kulvarlarda 35 maçta forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.