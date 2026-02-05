Yeni Şafak
Galatasaray’dan transferin kapanışına saatler kala sürpriz operasyon: İstanbul biletini aldı, efsane geri dönüyor!

Galatasaray’dan transferin kapanışına saatler kala sürpriz operasyon: İstanbul biletini aldı, efsane geri dönüyor!

13:325/02/2026, Perşembe
G: 5/02/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray yönetimi, sağ bek pozisyonu için rotayı Almanya'ya kırdı. Ocak 2024'te rekor bonservisle Bayern Münih'e transfer olan Fransız futbolcu, kiralık olarak Galatasaray'a geri döndü.

Noa Lang, Asprilla ve Nhaga'yı renklerine bağlayan Galatasaray, transfer döneminin son saatlerinde sürpriz bir ismi daha kadrosuna kattı.


TRT Spor'da yer alan habere göre Galatasaray, eski futbolcusu Sacha Boey'u kadrosuna kattı.


Sarı-kırmızılıların 25 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için Bayern Münih'le anlaşmaya vardığı belirtildi. Boey'un bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.


Galatasaray, Boey'u Ocak 2024'te 30 milyon euro bedelle Bayern Münih'e satmıştı.

Fransız futbolcu, Bayern Münih formasıyla bu sezon 15 maçta süre aldı ve 1 asistlik skor katkısı verdi.



#Galatasaray
#Sacha Boey
#Bayern Münih
