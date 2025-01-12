Galatasaray'ın Başakşehir'e attığı gol iptal edilmeli miydi? Elle oynama var mı?

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın ayağından bulduğu golle Başakşehir karşısında 2-1 öne geçti. Başakşehirli futbolcular gol öncesi Osimhen'in topu elle oynadığı yönünde yoğun itirazlarda bulunsa da gol geçerli sayıldı. Eski hakemler pozisyonu değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig 19. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar, maçın 58. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın ayağından bulduğu golle skoru 2-1'e getirdi.
Başakşehirli futbolcular gol öncesi Osimhen'in topu elle oynadığı yönünde yoğun itirazlarda bulundu.
VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ile konuşan hakem Atilla Karaoğlan, santra noktasını gösterdi ve tartışma konusu oldu.
Eski hakemler, Galatasaray'ın attığı golü değerlendirdi.
Deniz Ateş Bitnel: Galatasaray'ın 2 golü öncesi top Osimhen'in eline hem yakın mesafeden (beklenmeyen top) hem de istem dışı çarpıyor. Buna rağmen golü o Osimhen atsaydı iptal olurdu! Aksiyon geçip Barış Alper gol attığı için geçerli sayılması doğru karar.