Galatasaray'ın Başakşehir'e attığı gol iptal edilmeli miydi? Elle oynama var mı?

Eski hakemler, Galatasaray'ın attığı golü değerlendirdi.





Deniz Ateş Bitnel: Galatasaray'ın 2 golü öncesi top Osimhen'in eline hem yakın mesafeden (beklenmeyen top) hem de istem dışı çarpıyor. Buna rağmen golü o Osimhen atsaydı iptal olurdu! Aksiyon geçip Barış Alper gol attığı için geçerli sayılması doğru karar.



