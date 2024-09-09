Galatasaray'ın yeni transferi sakatlandı: Maça devam edemedi

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Senegalli sol bek Ismail Jakobs talihsiz sakatlık yaşadı. Başarılı futbolcu, Burundi - Senegal maçının 90. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi. İşte Ismail Jakobs'un son durumu...
Galatasaray'ın Monaco'dan transfer ettiği Ismail Jakobs'tan kötü haber geldi.
25 yaşındaki futbolcu milli takım maçında sakatlandı.
Senegalli sol bek oyuncusu Burundi ile oynanan maçın 90. dakikasında kendisini yere bıraktı. Hakem kenara sedye işareti yaparak sağlık görevlilerini çağırdı.
Sakatlık yaşayan Jakobs sedyeye gerek kalmadan oyundan ayrıldı.
Başarılı sol bekin sağlık durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
Bir yıllık kiralık olarak takıma katılan Jakobs sezon sonunda 8 milyon euro ödenerek bonservisi alınacak.