|
Spor

Galatasaray'ın yeni transferi sakatlandı: Maça devam edemedi

21:04 - 9/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 21:13 - 9/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Senegalli sol bek Ismail Jakobs talihsiz sakatlık yaşadı. Başarılı futbolcu, Burundi - Senegal maçının 90. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi. İşte Ismail Jakobs'un son durumu...

1/ 6

Galatasaray'ın Monaco'dan transfer ettiği Ismail Jakobs'tan kötü haber geldi.

2/ 6

25 yaşındaki futbolcu milli takım maçında sakatlandı.

3/ 6

Senegalli sol bek oyuncusu Burundi ile oynanan maçın 90. dakikasında kendisini yere bıraktı. Hakem kenara sedye işareti yaparak sağlık görevlilerini çağırdı.

4/ 6

Sakatlık yaşayan Jakobs sedyeye gerek kalmadan oyundan ayrıldı.

5/ 6

Başarılı sol bekin sağlık durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

6/ 6

Bir yıllık kiralık olarak takıma katılan Jakobs sezon sonunda 8 milyon euro ödenerek bonservisi alınacak.

#Galatasaray
#Ismail Jakobs
#Sakatlık
40 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Çabuk uyumak için hangi dua okunur? İşte uyku getiren dualar