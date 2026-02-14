Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaraylı golcünün Fenerbahçeli futbolcuları takip ettiği ortaya çıktı

Galatasaraylı golcünün Fenerbahçeli futbolcuları takip ettiği ortaya çıktı

18:1714/02/2026, Cumartesi
G: 14/02/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p></p>

Galatasaray forması giyen genç oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddiası gündem oldu. Golcü oyuncunun sosyal medya hesabından sarı-lacivertli oyuncuları takip etmesi transfer iddialarını güçlendirdi.

Galatasaray’ın eski futbolcusu Hakan Balta’nın oğlu olan genç forvet Çağrı Balta’ya kulübü tarafından profesyonel sözleşme teklif edildi. Ancak iddialara göre altyapıda forma giyen ve geçtiğimiz sezon U19 Süper Ligi’nde gol kralı olan 17 yaşındaki oyuncu bu teklifi kabul etmedi.

Genç santrforun kariyerine farklı bir kulüpte devam etmek istediği, hatta ezeli rakip Fenerbahçe’ye transfer olabileceği öne sürüldü. Bu ihtimal kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırırken taraftarlar arasında tartışma başlattı.

Öte yandan Çağrı Balta’nın sosyal medya hareketleri de dikkat çekti.

Genç oyuncunun Instagram’da Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Mert Hakan Yandaş, N’Golo Kante ve Bartuğ Elmaz gibi isimleri takip etmesi iddiaları daha da alevlendirdi.

#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Çağrı Balta
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 Ramazan Ayı Ne Zaman Başlıyor? İlk Oruç, İlk İftar ve İlk Sahur Tarihi (Diyanet Takvimi)