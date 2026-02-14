Galatasaraylı golcünün Fenerbahçeli futbolcuları takip ettiği ortaya çıktı

Galatasaray’ın eski futbolcusu Hakan Balta’nın oğlu olan genç forvet Çağrı Balta’ya kulübü tarafından profesyonel sözleşme teklif edildi. Ancak iddialara göre altyapıda forma giyen ve geçtiğimiz sezon U19 Süper Ligi’nde gol kralı olan 17 yaşındaki oyuncu bu teklifi kabul etmedi.