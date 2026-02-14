Galatasaraylı golcünün Fenerbahçeli futbolcuları takip ettiği ortaya çıktı

Galatasaray forması giyen genç oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddiası gündem oldu. Golcü oyuncunun sosyal medya hesabından sarı-lacivertli oyuncuları takip etmesi transfer iddialarını güçlendirdi.
Galatasaray’ın eski futbolcusu Hakan Balta’nın oğlu olan genç forvet Çağrı Balta’ya kulübü tarafından profesyonel sözleşme teklif edildi. Ancak iddialara göre altyapıda forma giyen ve geçtiğimiz sezon U19 Süper Ligi’nde gol kralı olan 17 yaşındaki oyuncu bu teklifi kabul etmedi.
Genç santrforun kariyerine farklı bir kulüpte devam etmek istediği, hatta ezeli rakip Fenerbahçe’ye transfer olabileceği öne sürüldü. Bu ihtimal kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırırken taraftarlar arasında tartışma başlattı.
Öte yandan Çağrı Balta’nın sosyal medya hareketleri de dikkat çekti.
Genç oyuncunun Instagram’da Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Mert Hakan Yandaş, N’Golo Kante ve Bartuğ Elmaz gibi isimleri takip etmesi iddiaları daha da alevlendirdi.