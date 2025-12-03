Galatasaraylı taraftarların sabrı taştı: Gönderin şu adamı!

Galatasaray’da sakatlıklarıyla gündeme gelen Ismail Jakobs için sarı-kırmızılı taraftarın sabrı tükendi. 133 gün sahalardan uzak kalan ve 31 maçı kaçıran oyuncu hakkında devre arası için sürpriz bir karar çıkabilir.
Galatasaray’da forma giydiği dönem boyunca sakatlıklarıyla gündeme gelen Ismail Jakobs, sarı-kırmızılı taraftarların hedefinde.
Senegalli sol bek, transferinden bu yana toplam 133 gün sahalardan uzak kalırken, bu süreçte 31 maçta forma giyemedi.
Galatasaray kariyerinde 40 maça çıkan Jakobs, bu karşılaşmalarda yalnızca 2 asistlik katkı verebildi.
Sakatlık problemleri nedeniyle istikrarlı bir grafik çizemeyen oyuncu, özellikle son haftalarda taraftarların yoğun eleştirileriyle karşı karşıya kaldı.
Sosyal medyada birçok Galatasaraylı taraftar, Jakobs’un devre arasında takımdan gönderilmesi gerektiği yönünde yorumlar yapıyor. Yönetimin ise oyuncuyla ilgili nasıl bir karar alacağı merak konusu.