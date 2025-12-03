Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaraylı taraftarların sabrı taştı: Gönderin şu adamı!

Galatasaraylı taraftarların sabrı taştı: Gönderin şu adamı!

10:503/12/2025, Çarşamba
G: 3/12/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray’da sakatlıklarıyla gündeme gelen Ismail Jakobs için sarı-kırmızılı taraftarın sabrı tükendi. 133 gün sahalardan uzak kalan ve 31 maçı kaçıran oyuncu hakkında devre arası için sürpriz bir karar çıkabilir.

Galatasaray’da forma giydiği dönem boyunca sakatlıklarıyla gündeme gelen Ismail Jakobs, sarı-kırmızılı taraftarların hedefinde.

Senegalli sol bek, transferinden bu yana toplam 133 gün sahalardan uzak kalırken, bu süreçte 31 maçta forma giyemedi.

Galatasaray kariyerinde 40 maça çıkan Jakobs, bu karşılaşmalarda yalnızca 2 asistlik katkı verebildi.

Sakatlık problemleri nedeniyle istikrarlı bir grafik çizemeyen oyuncu, özellikle son haftalarda taraftarların yoğun eleştirileriyle karşı karşıya kaldı.

Sosyal medyada birçok Galatasaraylı taraftar, Jakobs’un devre arasında takımdan gönderilmesi gerektiği yönünde yorumlar yapıyor. Yönetimin ise oyuncuyla ilgili nasıl bir karar alacağı merak konusu.

#Süper Lig
#Galatasaray
#Ismael Jakobs
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Samsun Çarşamba konut belirleme kura sonuçları 2+1 ve 3+1 isim listesi