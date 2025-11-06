Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaraylı yıldıza övgü dolu sözler: 'Doktor olsa kansere çare bulur'

Galatasaraylı yıldıza övgü dolu sözler: 'Doktor olsa kansere çare bulur'

Haber Merkezi
09:566/11/2025, Perşembe
G: 6/11/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında konuk olduğu Hollanda temsilcisi Ajax'ı 3-0 yendi. Karşılaşma sonrasında Galatasaraylı yıldız oyuncu için övgü dolu sözler kullanıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Hollanda ekibi Ajax’ı 3-0’lık skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılılarda bu gollerde Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen ön plana çıktı.

Victor Osimhen, Ajax maçında attığı 3 golle Avrupa kupalarında ilk kez hat-trick yaptı.

Karşılaşma sonrasında Fotomaç Gazetesi yazarı Zeki Uzundurukan, şu cümleleri kullandı:

"Ajax ne ki bu Osimhen var ya, suyu bile yakar! Doktor olsa, kansere bile çare bulur!"

#Galatasaray
#Şampiyonlar Ligi
#Ajax
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
11. YARGI PAKETİ SON DAKİKA DUYURULAR: 11. yargı paketi ne zaman çıkacak, infaz düzenlemesi var mı, TBMM'ye sunuldu mu?