Galatasaraylı yıldıza övgü dolu sözler: 'Doktor olsa kansere çare bulur'

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında konuk olduğu Hollanda temsilcisi Ajax'ı 3-0 yendi. Karşılaşma sonrasında Galatasaraylı yıldız oyuncu için övgü dolu sözler kullanıldı.
Sarı-kırmızılılarda bu gollerde Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen ön plana çıktı.
Victor Osimhen, Ajax maçında attığı 3 golle Avrupa kupalarında ilk kez hat-trick yaptı.
Karşılaşma sonrasında Fotomaç Gazetesi yazarı Zeki Uzundurukan, şu cümleleri kullandı:
"Ajax ne ki bu Osimhen var ya, suyu bile yakar! Doktor olsa, kansere bile çare bulur!"