Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaraylı yıldızdan büyük fedakarlık: Babası kalp krizi geçirmesine rağmen Bodo maçında oynadı

Galatasaraylı yıldızdan büyük fedakarlık: Babası kalp krizi geçirmesine rağmen Bodo maçında oynadı

Haber Merkezi
09:2723/10/2025, Perşembe
G: 23/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yıldız oyuncunun babasının kalp krizi geçirdiğini fakat buna rağmen maçta oynamak istediğini açıkladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bodo/Glimt maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Buruk, sarı kırmızılı bir oyuncunun büyük bir fedakarlık yaptığını belirtti.

Torreira'nın babasının kalp krizi geçirdiğini söyleyen Okan Buruk şu ifadeleri kullandı:

"Teknik direktör olarak takımın her şeyiyle ilgilenmek, herkese dokunmak zorundayım. İşim sadece antrenman yaptırmak değil. Saha dışındaki işler daha çok vaktimizi alıyor. Buraları iyi yönetmemiz gerekiyor."

"Oyuncularımla çok yakınım. Onlara çok değer veriyorum, saygı duyuyorum. Bu başarıda çok büyük payları var. Birçok oyuncumla 3,5 senedir beraberiz."

"Torreira'nın babasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu şekilde oynamak zor bir durum. Ancak Torreira'nın takımı ne kadar sevdiğini, her şeye rağmen bu maçta oynamak istemesini konuşmak lazım. Ne kadar özel bir oyuncu olduğunu, her şeyini takıma nasıl verdiğini konuşmamız gerek."

"Bu durum Osimhen ve Icardi için de geçerli. Sadece Galatasaray'ın başarısı ve Galatasaraylıları mutlu etmek için mücadele ediyorlar. Benden çok oyuncularımın adanmışlığını konuşmamız lazım. Bu değeri de Galatasaray taraftarı onlara veriyor."

#Galatasaray
#Okan Buruk
#Torreira
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DGS EK KAYIT TARİHLERİ 2025: DGS üniversite ek kayıtları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?