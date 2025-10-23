Galatasaraylı yıldızdan büyük fedakarlık: Babası kalp krizi geçirmesine rağmen Bodo maçında oynadı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yıldız oyuncunun babasının kalp krizi geçirdiğini fakat buna rağmen maçta oynamak istediğini açıkladı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bodo/Glimt maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Buruk, sarı kırmızılı bir oyuncunun büyük bir fedakarlık yaptığını belirtti.
Torreira'nın babasının kalp krizi geçirdiğini söyleyen Okan Buruk şu ifadeleri kullandı:
"Teknik direktör olarak takımın her şeyiyle ilgilenmek, herkese dokunmak zorundayım. İşim sadece antrenman yaptırmak değil. Saha dışındaki işler daha çok vaktimizi alıyor. Buraları iyi yönetmemiz gerekiyor."
"Oyuncularımla çok yakınım. Onlara çok değer veriyorum, saygı duyuyorum. Bu başarıda çok büyük payları var. Birçok oyuncumla 3,5 senedir beraberiz."
"Torreira'nın babasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu şekilde oynamak zor bir durum. Ancak Torreira'nın takımı ne kadar sevdiğini, her şeye rağmen bu maçta oynamak istemesini konuşmak lazım. Ne kadar özel bir oyuncu olduğunu, her şeyini takıma nasıl verdiğini konuşmamız gerek."
"Bu durum Osimhen ve Icardi için de geçerli. Sadece Galatasaray'ın başarısı ve Galatasaraylıları mutlu etmek için mücadele ediyorlar. Benden çok oyuncularımın adanmışlığını konuşmamız lazım. Bu değeri de Galatasaray taraftarı onlara veriyor."