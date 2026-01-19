Galatasaraylıları endişelendiren Osimhen sözleri: "Eminim buraya gelecek"

Galatasaray'da, Süper Lig'de Gaziantep FK karşısında alınan beraberliğin yankıları sürerken Victor Osimhen'le ilgili gelen açıklama, taraftarda endişeye sebep oldu.
Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 kaybeden ve kupayı ezeli rakibine kaptıran Galatasaray, rotayı tamamen lige çevirmişken İngiltere'den gelen haberle sarsıldı.
Sarı-kırmızılı yönetim, İtalya'da orta saha takviyesi için yoğun mesai harcarken, Manchester United efsanesi Rio Ferdinand'ın Victor Osimhen hakkındaki sözleri bir anda gündem oldu.
Rio Ferdinand podcast programında yaptığı açıklamalarla Galatasaraylı taraftarları endişelendirecek bir iddia ortaya attı.
United efsanesi, Manchester United'ın bir forvete ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Osimhen, Manchester United onu istediği anda gelecektir. Manchester United ona bir teklifle gittiğinde yüzde 100 eminim ki buraya gelecek" ifadelerini kullandı.
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 16 resmi maçta tam 12 kez rakip fileleri havalandıran 27 yaşındaki yıldız, takımın hücum hattındaki tek kalesi konumunda.