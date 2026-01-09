Galatasaraylıları heyecanlandıran kare: Yıldız futbolcunun menajerinin fotoğrafı gündem oldu

Galatasaray için Avrupa’dan ses getiren bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların PSG forması giyen Fabian Ruiz ile temasa geçtiği öne sürülürken, yıldız oyuncunun menajerine ait dikkat çeken bir detay taraftarlar arasında büyük heyecana neden oldu.
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Avrupa futbolunun önemli orta sahalarından biriyle anılmaya başladı.
Sarı-kırmızılı kulübün, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain’de forma giyen Fabian Ruiz için nabız yokladığı iddia edildi.
Transfer söylentileri Galatasaraylı taraftarlar arasında heyecana neden olurken, sosyal medyada paylaşılan bir detay iddiaları daha da güçlendirdi.
İspanyol futbolcunun menajeri Alvaro Torres Calderon’un Instagram profil fotoğrafında, Galatasaray yedek kulübesinde oturduğu bir kareyi kullanması kısa sürede gündem oldu. Bu görüntü, olası transfer ihtimaline dair yorumların artmasına neden oldu.
29 yaşındaki Fabian Ruiz’in Paris Saint-Germain ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri yaklaşık 40 milyon euro olarak gösterilen deneyimli orta saha, PSG kariyerinde istikrarlı bir grafik çizdi.
Fransız ekibiyle bugüne kadar 154 resmi maça çıkan Fabian Ruiz, bu karşılaşmalarda 16 gol ve 24 asist üretti. İspanya Milli Takımı ile Avrupa şampiyonluğu yaşayan yıldız oyuncu, kulüp kariyerinde de UEFA Şampiyonlar Ligi kupası sevinci yaşadı.