Trendyol Süper Lig 27. haftasında Gaziantep FK evinde Kayserispor'u ağırlayacak. Günün açılış maçı bugün saat 13.30’da başlayacak. Sakatlıkları bulunan Anthony Uzodimma, Julian Jeanvier, Arif Kocaman ve Gökhan Sazdağı, büyük çekişme vadeden karşılaşmada Kayserispor formasını giyemeyecek. Gaziantep FK - Kayserispor maç kadrosu ve muhtemel 11’ler haberimizde.
Trendyol Süper Lig'de geçen haftayı moral depolayarak geçen Gaziantep FK ve Bellona Kayserispor 28. hafta mücadelesinde Gaziantep Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.
Ev sahibi kırımızı siyahlı takım, sezonun geride kalan bölümünde 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşarken, topladığı 35 puanla 8. sırada haftaya başlıyor.
Sarı kırmızılı misafir takım ise 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 yenilgi alırken, hanesine yazdırdığı 27 puanla 17. basamakta bulunuyor.
Rakibiyle oynadığı ilk üç Süper Lig maçından 7 puan çıkaran Gaziantep ekibi, sonraki 7 karşılaşmada ise galip gelemedi ve sadece 5 puan alabildi. Kırmızı siyahlı takımda sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, hedef üst üste üçüncü lig galibiyetini alarak üst sıralara bir adım daha yaklaşmak.
Teknik direktör Selçuk İnan'ın iç saha performansı dikkat çeken notlar arasında. Zira genç çalıştırıcı bugüne kadar Gaziantep Futbol Kulübü'nü çalıştıran teknik adamlar arasında iç sahada en yüksek galibiyet yüzdesi ve puan ortalamısına ulaşan isim konumunda.
Rakibine konuk olduğu son üç Süper Lig maçını kaybetmeyen Kayseri ekibiyse, Sergej Jakirovic göreve geldikten sonra yakaladığı yükselişle alkış topluyor. Sarı kırmızılı takım, Sırp teknik direktör idaresinde Süper Lig'de oynadığı altı maçın üçünü kazanırken, sezonun ilk 19 karşılaşmasında elde ettiği galibiyet sayısını geçmek için Gaziantep'te sahaya çıkacak.
Sakatlıkları bulunan Anthony Uzodimma, Julian Jeanvier, Arif Kocaman ve Gökhan Sazdağı, büyük çekişme vadeden karşılaşmada Kayserispor formasını giyemeyecek.
GAZİANTEP FK - KAYSERİSPOR MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
Gaziantep FK: Burak, Mbakata, Semih, Husic, Sorescu, Lungoyi, N'Diaye, Okereke, Maxim, Kozlowski, Boateng.
Bellona Kayserispor: Bilal, Ramazan, Hosseini, Attamah, Carole, Karimi, Kartal, Cardoso, Bourabia, Mane, Nazon.