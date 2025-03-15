Gaziantep FK - Kayserispor maç kadrosu ve muhtemel 11’ler

Rakibiyle oynadığı ilk üç Süper Lig maçından 7 puan çıkaran Gaziantep ekibi, sonraki 7 karşılaşmada ise galip gelemedi ve sadece 5 puan alabildi. Kırmızı siyahlı takımda sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, hedef üst üste üçüncü lig galibiyetini alarak üst sıralara bir adım daha yaklaşmak.



