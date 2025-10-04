Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği ve Alanyaspor karşı karşıya geldi. Nefes kesen karşılaşmada kazanan çıkmadı ve 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Gençlerbirliği - Alanyaspor maç özeti ve maç gollerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği, Eryaman Stadyumu'nda Corendon Alanyaspor'u ağırladı. Mücadele karşılıklı gollerle 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
Ev sahibi Gençlerbirliği'nin gollerini 66. dakikada Zuzek ve 76. dakikada Niang kaydetti.
Corendon Alanyaspor'un gollerini ise 14. dakikada Ianis Hagi ile 69. dakikada H. Ui-jo ağlara yolladı.
Takımlar birer puanı hanesine yazdırırken Gençlerbirliği puanını 5'e, Corendon Alanyaspor 10'a yükseltti.
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşırken Corendon Alanyaspor sahasında Göztepe'yi konuk edecek.
GENÇLERBİRLİĞİ - ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ
