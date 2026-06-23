Gündem olan iddia: A Milli Takım'a siyahi golcü geliyor

Stefan Kuntz döneminde de adı A Milli Takım ile anılan 26 yaşındaki futbolcu, 2000 yılında Kıbrıs Türk'ü bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Barbados kökenli bir babaya sahip olan Brewster, Türk vatandaşlığı alma hakkına sahip isimler arasında gösteriliyor.