Haftanın 11'ine Trabzonspor damgası

İstatistik sitesi Sofascore, Süper Lig'de 24. haftanın 11'ini belirledi. Trabzonspor'un dört futbolcuyla damga vurduğu kadroda Galatasaray'dan iki, Beşiktaş'tan bir oyuncu yer aldı. Fenerbahçe'den ise hiçbir isim kadroya giremedi. İşte haftanın 11'i:
Bilal Bayazit (Kayserispor): 7.8 puan
Ozan Tufan (Trabzonspor): 9 puan
Chibuike Nwaiwu (Trabzonspor): 9.1 puan
Emmanuel Agbadou (Beşiktaş): 8.7 puan
Thalisson Kelven (Gençlerbirliği): 8.1 puan
Lucas Torreira (Galatasaray): 8.3 puan
Ernest Muçi (Trabzonspor): 7.6 puan
Yusuf Sarı (Başakşehir): 7.7 puan
Paul Onuachu (Trabzonspor): 8 puan
Davie Selke (Başakşehir): 8.6 puan
Victor Osimhen (Galatasaray): 8.3 puan
Haftanın 11'inin sahaya dizilişi: Santrfor oynayan Onuachu'nun kadrodaki yeri şaşırttı.