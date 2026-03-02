Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Haftanın 11'ine Trabzonspor damgası

Haftanın 11'ine Trabzonspor damgası

12:202/03/2026, Pazartesi
G: 2/03/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

İstatistik sitesi Sofascore, Süper Lig'de 24. haftanın 11'ini belirledi. Trabzonspor'un dört futbolcuyla damga vurduğu kadroda Galatasaray'dan iki, Beşiktaş'tan bir oyuncu yer aldı. Fenerbahçe'den ise hiçbir isim kadroya giremedi. İşte haftanın 11'i:

Bilal Bayazit (Kayserispor): 7.8 puan

Ozan Tufan (Trabzonspor): 9 puan

Chibuike Nwaiwu (Trabzonspor): 9.1 puan

Emmanuel Agbadou (Beşiktaş): 8.7 puan

Thalisson Kelven (Gençlerbirliği): 8.1 puan

Lucas Torreira (Galatasaray): 8.3 puan

Ernest Muçi (Trabzonspor): 7.6 puan

Yusuf Sarı (Başakşehir): 7.7 puan

Paul Onuachu (Trabzonspor): 8 puan

Davie Selke (Başakşehir): 8.6 puan

Victor Osimhen (Galatasaray): 8.3 puan

Haftanın 11'inin sahaya dizilişi: Santrfor oynayan Onuachu'nun kadrodaki yeri şaşırttı.

#Süper Lig
#Trabzonspor
#Beşiktaş
#Galatasaray
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Ankara kura çekilişi ne zaman, nerede ve saat kaçta?