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Hakan Çalhanoğlu Inter başkanına ve Lautaro Martinez'e sert yanıt verdi: 'Tarih dimdik duranları hatırlar'

Hakan Çalhanoğlu Inter başkanına ve Lautaro Martinez'e sert yanıt verdi: 'Tarih dimdik duranları hatırlar'

Haber Merkezi
13:451/07/2025, Salı
G: 1/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Inter'deki geleceğiyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Çalhanoğlu, kulüp başkanı Giuseppe Marotta ve Lautaro Martinez'in açıklamalarına da yanıt verdi.

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, takım arkadaşı Lautaro Martinez'in hedefi olmuştu.

Ayrılığı gündemde olan oyuncular hakkında konuşan Martinez, "Burada kalmak istemeyen gitsin, mesajım açık. İsim vermeyeceğim ama hoşuma gitmeyen birçok şey gördüm. Uzun ve yorucu bir sezondu, hiçbir şey kazanamadık ve gelecek yıl en iyi şekilde yeniden başlamalıyız. Kim önemli şeyler başarmak istiyorsa kalmalı kim ki istemiyorsa güle güle" ifadelerini kullanmıştı.

Inter Kulübü Başkanı Giuseppe Marotta, Lautaro Martinez'in ifadelerine açıklık getirmiş ve bahsettiği oyuncunun Hakan Çalhanoğlu olduğunu söylemişti.

Giuseppe Marotta, " Lautaro, sanırım Hakan'dan bahsediyor. Bunlar kaptanın sözleri, bazı varsayımları ve gerçekleri vurguladı. Bir oyuncu artık burada olmak istemediğinde, gitmesi doğru olandır. Şimdiye kadar kimse bu isteği dile getirmedi. Hakan'la konuşacağız ve konuyu olabilecek en iyi şekilde çözeceğiz. Lautaro'nun çağrısını kulüp olarak destekliyoruz, bizi ileriye götürebilecek olan kazanma ruhu bu" açıklamasını yapmıştı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Hakan Çalhanoğlu şu ifadeleri kullandı:

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