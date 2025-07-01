Hakan Çalhanoğlu Inter başkanına ve Lautaro Martinez'e sert yanıt verdi: 'Tarih dimdik duranları hatırlar'

Ayrılığı gündemde olan oyuncular hakkında konuşan Martinez, "Burada kalmak istemeyen gitsin, mesajım açık. İsim vermeyeceğim ama hoşuma gitmeyen birçok şey gördüm. Uzun ve yorucu bir sezondu, hiçbir şey kazanamadık ve gelecek yıl en iyi şekilde yeniden başlamalıyız. Kim önemli şeyler başarmak istiyorsa kalmalı kim ki istemiyorsa güle güle" ifadelerini kullanmıştı.