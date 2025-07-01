Hakan Çalhanoğlu'na şok tepki: Borcun olan parayı bize getir

Inter forması Hakan Çalhanoğlu, takım arkadaşı Lautaro Martinez ve Inter Başkanı Giuseppe Marotta’nın kendisine yönelik sözlerine yanıt verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan milli futbolcunun paylaşımına İtalyan taraftarların tepkisi dikkati çekti.
İtalya Serie A ekibi Inter'de Hakan Çalhanoğlu istenmeyen adam ilan edildi.
Takım kaptanı Lautaro Martinez, FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda elendikleri maçın ardından Hakan Çalhanoğlu'nu hedefe koyarak, "Mesaj net: Kalmak isteyen kalsın, kalmak istemeyen gitsin. Önemli bir forma için mücadele ediyoruz, büyük hedeflerimiz var. İsim vermeyeceğim ama hoşuma gitmeyen pek çok şey gördüm. Kaptan ve takım lideri olarak bunu söylemek zorundayım. Elbette önce teknik direktör konuşur ama ben de sorumluluk alıyorum. Ya bu takımın tarafındasındır ya da değilsindir" dedi.
Inter Başkanı Moratta da Martinez'in isim vermediğini ama Hakan Çalhanoğlu'nu kastettiğini belirterek, milli futbolcuyla görüşeceklerini ifade etti.
Hakan Çalhanoğlu da takım arkadaşı Lautaro Martinez ve Inter Başkanı Giuseppe Marotta’nın kendisine yönelik sözlerine yanıt vererek, saygı beklediğini belirtti. Milli yıldız, "Gelecek ne getirir göreceğiz. Ama tarih, her zaman dimdik duranları hatırlar. En çok ses çıkaranları değil" dedi.
Interli taraftarlar, Hakan Çalhanoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı bu açıklamaya tepki gösterdi.
İtalyan taraftarların Hakan Çalhanoğlu'nun paylaşımına yaptığı olumsuz yorumlardan bazıları şu şekilde:
- Lauti'nin sözleri sadece senin için değildi, bunu biliyorsun. Şimdi borcun olan parayı bize getir.
- Her şey için teşekkür ederiz. Kalmak istemeyen gider başkası gelir. Daha fazla samimiyet beklerdik.
- Üzgünüm ama Lautaro'ya senden daha çok güveniyorum Hakan.