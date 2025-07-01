Hakan Çalhanoğlu'na şok tepki: Borcun olan parayı bize getir

İtalyan taraftarların Hakan Çalhanoğlu'nun paylaşımına yaptığı olumsuz yorumlardan bazıları şu şekilde:





- Lauti'nin sözleri sadece senin için değildi, bunu biliyorsun. Şimdi borcun olan parayı bize getir.





- Her şey için teşekkür ederiz. Kalmak istemeyen gider başkası gelir. Daha fazla samimiyet beklerdik.





- Üzgünüm ama Lautaro'ya senden daha çok güveniyorum Hakan.