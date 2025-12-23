Hasan Şaş Galatasaray'ın Süper Lig’den alması gereken futbolcuyu açıkladı

Galatasaray’ın eski futbolcusu ve antrenörü Hasan Şaş, sarı-kırmızılılar için dikkat çeken bir transfer önerisinde bulundu. Fenerbahçe’nin de listesinde yer alan oyuncu için Şaş, “Beni heyecanlandıran bir futbolcu” ifadelerini kullandı.
Hasan Şaş, sarı-kırmızılıların orta saha planlamasına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.
SporON YouTube kanalında konuşan Şaş, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu’nun Galatasaray’a mutlaka geleceğini savunurken, zamanlamanın doğru olmadığını belirtti:
"Hakan Çalhanoğlu Galatasaray’a eninde sonunda gelecek ama şu an değil. Bu transfer sezon sonu olabilir. İlkay 35 yaşında, Lemina’nın durumu belirsiz ama şu an orta sahada düzen oturmuş durumda. Şu an için çok büyük transfer değil, öncelik değil."
Alanyaspor’da oynayan Maestro için ise olumlu konuşan Şaş, oyuncunun Galatasaray’ın oyun yapısına daha uygun olduğunu vurguladı. Şaş, "Galatasaray’ın oyun yapısı için beni heyecanlandıran bir oyuncu var; Maestro. Torreira’nın biraz daha ileri çıkmasını istiyorsanız ve onun gibi pres yapan bir oyuncu arıyorsanız, yakınınızda Maestro var. Maceraya girmeye gerek yok" ifadelerini kullandı.
Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan 22 yaşındaki Angolalı oyuncu Maestro'yla Fenerbahçe de ciddi şekilde ilgileniyor.