Hasan Şaş Galatasaray'ın Süper Lig’den alması gereken futbolcuyu açıkladı

Alanyaspor’da oynayan Maestro için ise olumlu konuşan Şaş, oyuncunun Galatasaray’ın oyun yapısına daha uygun olduğunu vurguladı. Şaş, "Galatasaray’ın oyun yapısı için beni heyecanlandıran bir oyuncu var; Maestro. Torreira’nın biraz daha ileri çıkmasını istiyorsanız ve onun gibi pres yapan bir oyuncu arıyorsanız, yakınınızda Maestro var. Maceraya girmeye gerek yok" ifadelerini kullandı.