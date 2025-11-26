Yeni Şafak
Hasan Şaş maç sonu açtı ağzını yumdu gözünü: Sen şeref yoksunusun!

09:3326/11/2025, Çarşamba
Galatasaray'ın eski futbolcusu ve antrenörü Hasan Şaş, Union Saint-Gilloise maç sonrası karşılaşmanın hakemiyle ilgili çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Union Saint-Gilloise’e 1-0 mağlup oldu.

Maçın İspanyol hakemi Jose Maria Sanchez ise kararlarıyla tartışma çıkardı.

Karşılaşmayı sporON YouTube kanalında değerlendiren Hasan Şaş, özellikle genç futbolcu Arda Ünyay’ın kırmızı kartı üzerinden hakeme sert çıktı.

Hasan Şaş, Arda Ünyay’ın pozisyonda topa vurduğunu söylemesine rağmen oyundan atılmasını eleştirirken, maçın ilerleyen bölümlerindeki bir başka pozisyona dikkat çekti:


Şaş, "Çocuk basmamış bile, ‘Topa vurdum’ diyor. Gencecik bir oyuncuyu ilk Şampiyonlar Ligi maçında oyundan atıyorsun. Ama maçın 55. dakikasında rakip oyuncu Uğurcan’ın ayağına basıyor, sarı kartı var diye oyundan atmıyorsun. Teknik direktörü akıllı, adam golü atar atmaz oyundan aldı" ifadelerini kullandı.

Sözlerine öfkeyle devam eden Hasan Şaş, hakeme yönelik çok sert ifadeler kullandı:


"Sinirlerime hakim olarak en şey tabirle söyleyeceğim; sen şeref yoksunusun hakem! Sen şeref yoksunu bir hakemsin! Galatasaray kaybedebilir, hiç önemli değil… Ama sen bugün gösterdiğin yönetimle bu maçı katlettin."

Karşılaşmada verilen kart kararları nedeniyle Sanchez’in yönetimi, sosyal medyada da Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekti.

#Şampiyonlar Ligi
#Galatasaray
#Hasan Şaş
#Union SG
