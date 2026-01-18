Hasan Şaş maç sonu patladı: 'Bir daha maça gelmesin!'

Galatasaray efsanesi Hasan Şaş, Gaziantep FK maçı sonrası stadyumdaki atmosfere isyan etti. Takımdaki plansızlığa ve yönetimsel kaosa dikkat çeken efsane ismin, şampiyonluk yarışı ve yaklaşan Fenerbahçe derbisi hakkındaki "bayrakları saklayın" uyarısı dikkat çekti.
Hasan Şaş, SporON Youtube kanalında Galatasaray - Gaziantep FK karşılaşmasını değerlendirdi.
"Ben 'Beraberliğe razıyım' dedim. Çünkü bir takım, yönetimsel anlamda taraftar, hoca, futbolcu, sakatlık anlamında bu kadar kaosta olabilir mi? Ama bugün Galatasaray takımının geldiği noktayı sadece kadro yapılanması, bugünkü sakatlıklar anlamında konuşamayız."
"Karşılıklı demeçler, transferlerin bir türlü gerçekleşmemesi, Atletico Madrid maçının beklenmesi, Atletico Madrid maçından alınacak bir skorun transferi çok etkileyeceğini hepimiz konuştuk. Ama geldiğimiz ortamda bugün Galatasaray'ın eğer sahaya çıkaracak ilk 11'inde zorlama oluyorsa Galatasaray'da o zaman büyük bir plansızlık var."
"Osimhen geldikten sonra artık Icardi yedek olur. Taraftar da sorgulamaz. Çünkü eski Icardi bugün girdiği 2 net pozisyonu da gole çevirirdi ama bugünkü Icardi hala hazır değil."
"Bugün stada gelen taraftarlar bir daha maça gelmesin! Böyle seyircilik olmaz. Stada gelip fotoğraf çekinmeyle taraftar olunmuyor. Ben size bir abiniz olarak söylüyorum; artık tek hedef maç var: içeride oynanacak Fenerbahçe maçı. Kaybederseniz bu sene bayrakları saklayın."