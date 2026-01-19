Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Hasan Şaş'tan Galatasaraylı yıldızın menajerine canlı yayında flaş sözler: Kimsin ulan sen!

Hasan Şaş'tan Galatasaraylı yıldızın menajerine canlı yayında flaş sözler: Kimsin ulan sen!

16:0719/01/2026, Pazartesi
G: 19/01/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p></p>

Lucas Torreira’nın menajeri Pablo Bentancur’un açıklaması Galatasaray cephesinde büyük tepki çekti. Sarı-kırmızılı kulübün eski futbolcusu ve antrenörü Hasan Şaş, söz konusu ifadeleri sert bir dille eleştirerek Galatasaray’a yönelik bu çıkışların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Hasan Şaş, Lucas Torreira ve menajeri Pablo Bentancur hakkında YouTube kanalı sporON'da gündem olan açıklamalarda bulundu.

Hatırlanacağı üzere Torreira’nın menajeri Pablo Bentancur, Uruguaylı orta saha için yaptığı açıklamada, "Lucas Torreira biraz moralsiz, motivasyonunu kaybetti ve evine daha yakın olmak istiyor. Atletico Paranaense, ona Galatasaray’da aldığı maaşın aynısını ödemek için büyük çaba sarf ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlere çok sert tepki gösteren Hasan Şaş, menajerlerin bu tarz açıklamalarla kulüplere baskı kuramayacağını belirtti.


Şaş, "Kimsin lan sen? Torreira kim? Büyük takımı kimse tehdit edemez! Menajerin ağzını kapatacaksın! Bu laflar yedek yokluğundan… 2028’e kadar kontratlı oyuncu için ‘mutsuz’ deyip basından tehdit savuramazsın. Galatasaray’ı kimse tehdit edemez!" ifadelerini kullandı.

#Galatasaray
#Hasan Şaş
#Lucas Torreira
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSB personel alımı başvurusu ne zaman bitecek?