Hasan Şaş'tan Galatasaraylı yıldızın menajerine canlı yayında flaş sözler: Kimsin ulan sen!

Hatırlanacağı üzere Torreira’nın menajeri Pablo Bentancur, Uruguaylı orta saha için yaptığı açıklamada, "Lucas Torreira biraz moralsiz, motivasyonunu kaybetti ve evine daha yakın olmak istiyor. Atletico Paranaense, ona Galatasaray’da aldığı maaşın aynısını ödemek için büyük çaba sarf ediyor" ifadelerini kullanmıştı.