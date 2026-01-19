Hasan Şaş'tan Galatasaraylı yıldızın menajerine canlı yayında flaş sözler: Kimsin ulan sen!

Lucas Torreira’nın menajeri Pablo Bentancur’un açıklaması Galatasaray cephesinde büyük tepki çekti. Sarı-kırmızılı kulübün eski futbolcusu ve antrenörü Hasan Şaş, söz konusu ifadeleri sert bir dille eleştirerek Galatasaray’a yönelik bu çıkışların kabul edilemez olduğunu söyledi.
Hasan Şaş, Lucas Torreira ve menajeri Pablo Bentancur hakkında YouTube kanalı sporON'da gündem olan açıklamalarda bulundu.
Hatırlanacağı üzere Torreira’nın menajeri Pablo Bentancur, Uruguaylı orta saha için yaptığı açıklamada, "Lucas Torreira biraz moralsiz, motivasyonunu kaybetti ve evine daha yakın olmak istiyor. Atletico Paranaense, ona Galatasaray’da aldığı maaşın aynısını ödemek için büyük çaba sarf ediyor" ifadelerini kullanmıştı.
Bu sözlere çok sert tepki gösteren Hasan Şaş, menajerlerin bu tarz açıklamalarla kulüplere baskı kuramayacağını belirtti.
Şaş, "Kimsin lan sen? Torreira kim? Büyük takımı kimse tehdit edemez! Menajerin ağzını kapatacaksın! Bu laflar yedek yokluğundan… 2028’e kadar kontratlı oyuncu için ‘mutsuz’ deyip basından tehdit savuramazsın. Galatasaray’ı kimse tehdit edemez!" ifadelerini kullandı.