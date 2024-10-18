Son olarak Süper Lig’de Adana Demirspor’u çalıştıran tecrübeli teknik adam Hikmet Karaman yurtdışından kulüple anlaşma sağladı. Peki, Hikmet Karaman hangi takımın başına geçti? İşte detaylar.
Adana Demirspor'dan ayrılan Hikmet Karaman'ın yeni takımı belli oldu.
Moldova 1. Lig ekibi Zimbru, Hikmet Karaman ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "F.C. Zimbru Chisinau, yeni teknik direktör Hikmet Karaman ile iş birliği anlaşması sağlandığını açıkladı." ifadeleri kullanıldı.
Teknik direktörlük kariyerine Kocaelispor'da başlayan Hikmet Karaman, Zeytinburnuspor, Erzurumspor, Adanaspor, Çaykur Rizespor, Bellona Kayserispor, MKE Ankaragücü, Malatyaspor, Ankaraspor, Onvo Antalyaspor, Manisaspor, Gaziantepspor, Bursaspor, Kayseri Erciyesspor, Corendon Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Adana Demirspor takımlarında çalışmıştı.
Tecrübeli teknik adam Süper Lig’de en fazla Çaykur Rizespor’da görev aldı.
Karadeniz ekibiyle 127 maça çıkan Karaman, 1.38 maç başına puan ortalaması yakaladı.