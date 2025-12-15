Icardi için olay iddia! Galatasaray yönetimine resmen iletti

Galatasaray'daki geleceği tartışma konusu olan Mauro Icardi ile ilgili olay bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar...
Galatasaray'daki geleceği son dönemlerde sıkça tartışılan Mauro Icardi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Sacha Tavolieri'nin haberine göre Arjantinli golcü, kendisini İtalya'ya dönmeye iten kişisel ve ailevi nedenleri gerekçe göstererek Galatasaray'dan ayrılmayı resmen talep etti.
Geçtiğimiz yaz transfer döneminin sonunda Milan oyuncuyla ilgilenmiş olsa da bu seçenek artık masada değil. Milano ekibi artık Icardi'yi bir öncelik olarak görmüyor ve bu karardan dönmeyi de düşünmüyor.
Galatasaray tarafı ise tatmin edici bir teklif gelmesi durumunda ayrılığa kapıyı kapatmadı. Ancak sarı-kırmızılı yönetimin pazarlık istemediği tek bir şartı var: Kiralama değil, sadece bonservisiyle kalıcı transfer.
Milan'ın devre dışı kalmasıyla birlikte diğer İtalyan kulüpleri durumu yakından takip etmeye başladı.
Sezona iyi bir başlangıç yapan golcü oyuncu için, forvetleri Moise Kean'in ayrılma ihtimaline karşı Fiorentina veya Genoa, ocak ayında devreye girerek transferi bitirmek için hamle yapabilir.