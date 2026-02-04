Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
İkinci yarının hemen başında korkutan görüntü: Galatasaray - İstanbulspor maçında yürekler ağza geldi

İkinci yarının hemen başında korkutan görüntü: Galatasaray - İstanbulspor maçında yürekler ağza geldi

21:474/02/2026, Çarşamba
G: 4/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta İstanbulspor'u konuk ettiği maçta ikinci yarının hemen başında yürekleri ağza getiren bir an yaşandı.

Ziraat Türkiye Kupası A grubu 3. haftasında Galatasaray evinde İstanbulspor'u konuk ediyor.


Maçın ikinci yarısına girer girmez, hava topu mücadelesinde Galatasaraylı forvet Ahmed Kutucu ile İstanbulspor kalecisi İsa Doğan şiddetli bir şekilde çarpıştı.


İki oyuncu da çarpışmanın etkisiyle yere yığıldı ve bir süre baygınlık geçirdi. Sahada endişe verici görüntüler oluşurken hakem hemen oyunu durdurdu ve sağlık ekiplerini çağırdı. Kısa süre sonra ambulans sahaya girdi.


Ahmed Kutucu ve İsa Doğan, çarpışmanın ardından uzun süre yerde kaldı. Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası Kutucu ayağa kalkmayı başardı ancak her iki oyuncu da sakatlıkları nedeniyle maça devam edemedi ve oyundan alınmak zorunda kaldı.


SON DURUMLARI BELLİ OLDU


İsa Doğan’ın elmacık kemiğinin kırıldığı tespit edildi.


Ahmet Kutucu’nun ise durumunun iyi olduğu ancak tedbir amaçlı hastanede tutulacağı öğrenildi.


#Galatasaray
#İstanbulspor
#Ziraat Türkiye Kupası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖF bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri 2026: AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar, son gün ne zaman?