İkinci yarının hemen başında korkutan görüntü: Galatasaray - İstanbulspor maçında yürekler ağza geldi

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta İstanbulspor'u konuk ettiği maçta ikinci yarının hemen başında yürekleri ağza getiren bir an yaşandı.
Ziraat Türkiye Kupası A grubu 3. haftasında Galatasaray evinde İstanbulspor'u konuk ediyor.
Maçın ikinci yarısına girer girmez, hava topu mücadelesinde Galatasaraylı forvet Ahmed Kutucu ile İstanbulspor kalecisi İsa Doğan şiddetli bir şekilde çarpıştı.
İki oyuncu da çarpışmanın etkisiyle yere yığıldı ve bir süre baygınlık geçirdi. Sahada endişe verici görüntüler oluşurken hakem hemen oyunu durdurdu ve sağlık ekiplerini çağırdı. Kısa süre sonra ambulans sahaya girdi.
Ahmed Kutucu ve İsa Doğan, çarpışmanın ardından uzun süre yerde kaldı. Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası Kutucu ayağa kalkmayı başardı ancak her iki oyuncu da sakatlıkları nedeniyle maça devam edemedi ve oyundan alınmak zorunda kaldı.
SON DURUMLARI BELLİ OLDU
İsa Doğan’ın elmacık kemiğinin kırıldığı tespit edildi.
Ahmet Kutucu’nun ise durumunun iyi olduğu ancak tedbir amaçlı hastanede tutulacağı öğrenildi.