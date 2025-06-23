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İlkay Gündoğan'dan transfer açıklaması: Herkes bunu biliyor

İlkay Gündoğan'dan transfer açıklaması: Herkes bunu biliyor

16:1823/06/2025, Pazartesi
AA
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Türk asıllı Alman oyuncusu İlkay Gündoğan'ın adı Galatasaray'la anılıyordu. Yıldız futbolcu, Kulüpler Dünya Kupası maçı sonrası transfer sorusuna cevap verdi.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu'nda takımının Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Ain'i 6-0 mağlup ettiği maçta 2 gol kaydeden İlkay Gündoğan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

34 yaşındaki futbolcu, sözleşmesinin henüz sona ermediğini vurgulayarak, "Sözleşmemin bitmesine bir yıl daha var ve burada çok mutluyum. Sanırım herkes bunu biliyor" ifadelerini kullandı.

İlkay, şu an Kulüpler Dünya Kupası'na odaklandığını, futbol oynamaktan keyif aldığını belirtti.

Formda olduğunu ve en üst seviyede çok daha uzun süre oynamak istediğini ifade eden orta saha oyuncusu, "Kendime iyi bakarak en üst seviyede birkaç yılım daha olduğuna inanıyorum. Geçen sezon hiçbir maçı kaçırmadım" diye konuştu.

Manchester City'ye 2016 yılında transfer olan ve bir sezonluk Barcelona macerasının ardından İngiliz takımına dönen İlkay, Manchester ekibinde 5 Premier Lig, 2 İngiltere Federasyon Kupası, 4 Lig Kupası, 2 Community Shield ve 1 UEFA Şampiyonlar Ligi kupası alarak İngiltere futbol tarihinin en fazla kupa kazanan yabancı oyuncuları arasına adını yazdırdı.

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