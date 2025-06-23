İlkay Gündoğan'dan transfer açıklaması: Herkes bunu biliyor

Formda olduğunu ve en üst seviyede çok daha uzun süre oynamak istediğini ifade eden orta saha oyuncusu, "Kendime iyi bakarak en üst seviyede birkaç yılım daha olduğuna inanıyorum. Geçen sezon hiçbir maçı kaçırmadım" diye konuştu.