Adı Türk takımlarıyla da anılan İlkay Gündoğan'ın yeni takımı resmen belli oldu. Türk asıllı Alman orta saha, Barcelona taraftarı için de bir veda mesajı yayınladı. İşte detaylar...
Barcelona forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın yeni takımı resmen açıklandı.
Başarılı orta saha eski takımı Manchester City'e döndü.
33 yaşındaki tecrübeli isim, Barcelona taraftarları için bir de veda mesajı yayınladı. İlkay Gündoğan, Barcelona'ya veda mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Sadece bir yılın ardından veda etme zamanı geldi. Buraya heyecan verici yeni bir meydan okuma için geldim ve bunu üstlenmeye hazırdım."
"Zor bir sezonda takım ve kulüp için en iyi şekilde mücadele etmek adına elimden gelen her şeyi yaptım ve yeni sezonda takım arkadaşlarıma yardımcı olmayı sabırsızlıkla bekliyordum."
"Şimdi zor bir durumda ayrılıyorum ama eğer ayrılışım kulübe maddi açıdan fayda sağlayacaksa, bu beni daha az üzer."
"Ancak çok büyük deneyimlerle, inişlerle çıkışlarla dolu bir dönemdi. Her zaman Barcelona'da oynamak istemiştim ve bu anı ve hayatımın geri kalanında benimle kalacak olan bu deneyim için çok minnettarım."
"Gelecek sezon ve gelecekte hepinize başarılar diliyorum. Taraftarlar bu büyük kulübü tekrar dünyanın zirvesine çıkarmayı hak ediyor. Visca Barça."