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Spor

İlkay’dan Arda Güler’e: ‘Beynini kullanmıyor’

17:17 - 5/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 17:17 - 5/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Arda Güler’li Real Madrid hazırlık maçında İlkay Gündoğan’lı Barcelona ile karşılaştı. Dün akşam oynanan karşılaşmayı Barcelona 2-1’lik skorla kazandı. Maçın ardından İlkay Gündoğan’ın Arda Güler’e söylediği sözler gündeme bomba gibi düştü. Detaylar haberimizde.

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Real Madrid ile Barcelona, Amerika'da düzenlenen hazırlık maçında kozlarını paylaşırken milli futbolcumuz Arda Güler ile Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan sahada birbirine rakip oldu.


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Karşılaşma 2-1 Barcelona üstünlüğüyle sonuçlandı.


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İlkay Gündoğan'ın galibiyetin ardından maçı kaybeden Arda Güler'e dert yanması dikkat çekti.


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İlkay Gündoğan ile Arda Güler'in maçın ardından sohbet ettiği bir video sosyal medyada gündem oldu.


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Bu videoda İlkay Gündoğan kendi takım arkadaşlarından birini kastederek Arda Güler'e şunları söylüyordu: "Beynini kullanmıyor, beynini kullanması lazım. Al ver, al ver, ne olacak?"


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 19 yaşındaki Arda Güler, 2-1 mağlup oldukları maçın 90 dakikasında sahada kaldı ve takımının tek golünün asistini yaptı. İlkay Gündoğan ise karşılaşmaya 77. dakikada Marc Bernal'ın yerine dahil oldu.


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Real Madrid'in tek golünü Arda'nın asistinde 82. dakikada Nico Paz kaydederken Barcelona'nın gollerini 42. ve 54. dakikalarda Pau Victor attı.


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İLKAY GÜNDOĞAN ARDA GÜLER (VİDEO)

#Real Madrid
#Barcelona
#İlkay Gündoğan
#Arda Güler
16 dakika önce
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