İngiliz efsanesi Osimhen’den özür diledi: ‘Benim hatam’

İngiliz efsanesi Osimhen'den özür diledi: 'Benim hatam'

08:114/10/2025, Cumartesi
4/10/2025, Cumartesi
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında RAMS Park’ta Liverpool’u Victor Osimhen’in 16. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederek İngiltere’de manşet oldu. Bu tarihi zafer sonrası maçı yorumlayan İngiliz futbol efsanesi, yaptığı bir yorum sebebiyle Osimhen’den özür diledi.

Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, Liverpool'u Victor Osimhen'in golüyle 1-0 yendi. Sarı kırmızılıların başarısı, İngiltere'de gündem oldu.



İngiliz futbolunun efsanesi ve şimdi yorumculuk yapan Gary Lineker, Victor Osimhen'den özür diledi.



Lineker, “Victor Osimhen'den özür diliyorum. Hatırlarsanız, bazen sahada kaybolduğunu ima etmiştim.” dedi.



Sözlerine devam eden efsane, "Şimdi durumun tamamen farklı olduğuna inanıyorum. Bu konularda dedikodu yapmamalıydım, benim hatam. 

Hızlı, uzun boylu, iyi bir bitirici ve hava toplarında çok etkili. Tam anlamıyla harika bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla oynadığı 5 maçta 3 gol kaydetti.

#Victor Osimhen
#Galatasaray
#Gary Lineker
