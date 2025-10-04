İngiliz efsanesi Osimhen’den özür diledi: ‘Benim hatam’

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında RAMS Park’ta Liverpool’u Victor Osimhen’in 16. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederek İngiltere’de manşet oldu. Bu tarihi zafer sonrası maçı yorumlayan İngiliz futbol efsanesi, yaptığı bir yorum sebebiyle Osimhen’den özür diledi.

1 /6 Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, Liverpool'u Victor Osimhen'in golüyle 1-0 yendi. Sarı kırmızılıların başarısı, İngiltere'de gündem oldu.





2 /6 İngiliz futbolunun efsanesi ve şimdi yorumculuk yapan Gary Lineker, Victor Osimhen'den özür diledi.





3 /6 Lineker, “Victor Osimhen'den özür diliyorum. Hatırlarsanız, bazen sahada kaybolduğunu ima etmiştim.” dedi.





4 /6 Sözlerine devam eden efsane, "Şimdi durumun tamamen farklı olduğuna inanıyorum. Bu konularda dedikodu yapmamalıydım, benim hatam.

5 /6 Hızlı, uzun boylu, iyi bir bitirici ve hava toplarında çok etkili. Tam anlamıyla harika bir oyuncu." ifadelerini kullandı.