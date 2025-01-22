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İngiliz yıldız milli takımını değiştirdi! Jamaika için oynayacak

İngiliz yıldız milli takımını değiştirdi! Jamaika için oynayacak

Tuğçe Erginkoç
12:0122/01/2025, Çarşamba
G: 22/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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İngiltere Futbol Federasyonu tarafından süresiz ceza alan yıldız futbolcu, Jamaika Milli Takımı'nın formasını giymek için başvuruda bulunmuştu. Genç oyuncunun, tüm formaliteleri tamamladığı ve haziran ayından itibaren yeni formasıyla boy gösterebileceği ifade edildi.

İngiliz federasyonunun, hakkındaki taciz ve saldırı iddiaları nedeniyle milli takımdan süresiz men ettiği Mason Greenwood, flaş bir karar aldı.

Sezon başında Manchester United'dan, Olympique Marsilya'ya transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açan yıldız oyuncu milli takımını da değiştirdi.

Daha önce 1 kez İngiltere Milli Takımı'nda forma giyen Greenwood, hakkındaki suçlamaların ardından kadro dışı kalmıştı.

Jamaika pasaportu da bulunan 23 yaşındaki forvet, bu ülkenin milli takımında oynamak için başvuruda bulundu ve gerekli prosedürleri tamamladı.

Daily Mail'de yer alan habere göre Mason Greenwood, haziran ayından itibaren Jamaika Milli Takımı ile uluslararası maçlarda boy gösterebilecek.

Bu sezon Marsilya formasıyla 20 karşılaşmaya çıkan Greenwood, bu maçlarda 13 gol atarken 4 de asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olan yıldız futbolcunun Fransız ekibiyle olan sözleşmesi 2029 yılında sona erecek.

#İngiltere
#Jamaika
#Mason Greenwood

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