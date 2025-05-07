Inter finale çıktı: Lautaro Martinez tarihe geçti

Şampiyonlar Ligi’nde Inter’in Barcelona’yı 4-3 yendiği maçta Lautaro Martinez, attığı golle Hernan Crespo’nun rekoruna ortak oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalistin belli olacağı eşleşmede Inter ile Barcelona karşı karşıya geldi.
İspanya'da oynanan ilk maç 3-3'lük eşitlikle tamamlanırken ikinci maç da büyük bir çekişmeye sahne oldu.
Inter maça Sommer, Bisseck, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan, Mkhitaryan, Dimarco, Martinez, Thuram 11'iyle başladı. Barcelona ise Szczesny, Eric, Cubarsi, Martinez, Martin, De Jong, Pedri, Yamal, Olmo, Raphinha, Torres 11'iyle sahada yer aldı.
Karşılaşmanın ilk bölümü golsüz geçilirken Inter 21. dakikada Lautaro Martinez'le öne geçti, 45+1'de ise Hakan Çalhanoğlu farkı ikiye çıkardı.
Martinez, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki 13. maçında 9. kez ağları havalandırırken yeni bir rekora ortak oldu.
Arjantinli yıldız, Hernan Crespo'nun ardından bir sezonda Inter formasıyla Avrupa kupalarında en fazla gol atan isim olarak kayıtlara geçti.
Martinez, bu sezon bir gol daha atması halinde rekorun yeni sahibi olacak.