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Inter’den Hakan Çalhanoğlu kararı: Alternatif isim şoke etti

Inter’den Hakan Çalhanoğlu kararı: Alternatif isim şoke etti

14:1213/07/2025, Pazar
G: 13/07/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Inter, Hakan Çalhanoğlu’nun Galatasaray’a olası transferine hazırlıklı olmak için alternatif planlarını devreye soktu. İtalyan devi, Hakan’a alternatif olarak Bayer Leverkusen’in yıldız futbolcusunu gündemine aldı. İşte detaylar.

Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a olası transferi henüz somutlaşmasa da, Inter yönetimi tedbiri elden bırakmıyor. 

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; İtalyan devi, milli yıldızın ayrılığı durumunda orta sahadaki boşluğu doldurmak için Bayer Leverkusen'in tecrübeli ismi Granit Xhaka'yı gündemine aldı.

33 yaşına yaklaşmasına rağmen hem Arsenal'de hem de Leverkusen'de yüksek seviyede performans sergileyen İsviçreli futbolcu, Inter'in yeni sezon planlamasında önemli bir rol oynayabilir.


Teknik direktör Chivu’nun kontrolündeki yeni sistemde deneyim ve dengeye ihtiyaç duyan Inter, Xhaka’yı 12-15 milyon euro aralığında makul bir bedelle kadrosuna katmayı hedefliyor.


Galatasaray cephesinde ise Hakan için henüz resmi bir girişim yok. Sarı-kırmızılılar, Osimhen transferindeki zorluklar nedeniyle rotasını henüz Çalhanoğlu'na çevirmiş değil.


Ancak oyuncunun Türkiye'ye dönüşü, sadece teknik değil, millî duygularla da şekillenebilir. Inter ise 25-30 milyon euro arasında bir bonservis beklentisiyle süreci dikkatle izliyor.

Xhaka'nın adı Milan ve Juventus'la da anılsa da, İsviçreli yıldızın Inter'e sıcak baktığı belirtiliyor. Üstelik takım arkadaşı Sommer’dan aldığı olumlu referanslar da bu tercihte etkili olabilir.


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