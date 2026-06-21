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İsmail Kartal ve Vedat Muriqi'den dikkat çeken diyalog

İsmail Kartal ve Vedat Muriqi'den dikkat çeken diyalog

14:2721/06/2026, Pazar
G: 21/06/2026, Pazar
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Yeni sezon öncesi mutlak şampiyonluk hedefiyle hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de İsmail Kartal ve Vedat Muriqi, kulüp binası koridorlarında bir araya geldi. İkilinin samimi sohbetinde geçen "şampiyonluk yemini" Fenerbahçeli taraftarı duygulandırdı.

Yeni sezon öncesi şampiyonluk hedefiyle hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile golcü futbolcu Vedat Muriqi arasında geçen samimi diyalog, sarı-lacivertli taraftarın gündeminde yer aldı.


Kısa bir sohbet sırasında şampiyonluk hedeflerine ilişkin konuşan İsmail Kartal, camianın uzun süredir beklediği başarıya ulaşmak istediklerini vurgulayarak iddialı ifadeler kullandı.


Tecrübeli teknik adam, "Bu sene Allah'ın izniyle şampiyon olacağız. Bu taraftarın, bu camianın yüzünü güldürmemiz lazım." sözleriyle yeni sezon hedefini ortaya koydu.

İsmail Kartal'ın sözlerini karşılık veren Vedat Muriqi ise, "Hepimizin ihtiyacı var hocam." diyerek sarı-lacivertli camianın şampiyonluk özlemine dikkat çekti.


Samimi atmosferde gerçekleşen sohbetin sonunda iki isim sıcak bir şekilde kucaklaşarak birbirlerine destek verdi. 

Yeni sezonda hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da başarı hedefleyen Fenerbahçe'de, teknik heyet ve futbolcuların ortak hedefinin şampiyonluk olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

Sarı-lacivertli taraftarlar ise İsmail Kartal ve Vedat Muriqi'den gelen bu güçlü mesajı büyük bir heyecanla karşıladı.


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